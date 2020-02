Märchenhafter Umzug zum Stadthaus

Lorsch.In märchenhaften Kostümen zogen die Kinder des Kindergartens In der Viehweide an Rosenmontag ins Stadthaus und sangen für den überraschten Bürgermeister Christian Schönung den Kinder-Boogie Woogie. In den letzten Wochen hatten sich die Kinder mit dem Thema Märchen beschäftigt. Für ihren kleinen Faschingsumzug fertigten sich die Kinder ihre Kostüme selbst an. So zogen Schneeweißchen und Rosenrot neben Zwergen und Prinzen durch die Straßen. red/Bild: Kita Viehweide

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020