Lorsch.Der erste Eindruck zählt - sowohl auf Bewerbungsfotos als auch in Bewerbungsgesprächen. „Um positiv rüberzukommen, sollten Bewerber ihrem Gesicht Stil und Ausdruck verleihen – stets dezent“, heißt es in einer Ankündigung der Kreisvolkshochschule zum Kurs „Make-Up für Bewerbungen“. Eine Visagistin zeigt, wie das geht. Sie gibt Informationen zum typgerechten Schminken sowie zu Schminkmaterialien und -techniken. Der Kurs richtet sich an Frauen und findet am Freitag, 14. Februar, von 18 bis 21 Uhr im KVHS-Schulungszentrum in Lorsch, Römerstraße 16 statt. red

