Mann von zwei Tätern verletzt

Lorsch.Ein 43 Jahre alter Mann wurde am Montagabend gegen 20.35 Uhr in der Friedensstraße, in der Nähe der Einmündung Mozartstraße, von zwei Männern niedergeschlagen und verletzt. Das teilte die Polizei gestern mit.

Mehrere Menschen eilten zu Hilfe

Die Täter flüchteten in einem silberfarbenen Fahrzeug, als mehrere Zeugen dem 43-Jährigen zur Hilfe eilten. Einer der Täter soll bei einer Größe von 1,85 Meter eine kräftige Statur haben. Er trug nach Zeugenangaben eine dunkle Strickmütze.

Aus welchem Grund der Lorscher angegriffen wurde, ermittelt jetzt die Polizei in Heppenheim. Alle Hinweise zu dem Fall werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.12.2018