Marga Rehn ist selbstständige Unternehmerin, 68 Jahre alt, lebt seit 1978 in Lorsch, ist seit 1982 verheiratet, Mutter von drei Töchtern und einem Sohn sowie Großmutter von fünf Enkelkindern – und war lange nicht an der Spitze des Lorscher Schützenvereins wegzudenken.

Geboren wurde Marga Rehn in Wachenheim in der Pfalz. 1974 begann sie ihre Karriere als Sportschützin in Ginsheim. Dort lernte sie auch ihren Ehemann Richard kennen, der ebenfalls bis heute Sportschütze ist und bei einem Busunternehmen in Lorsch arbeitete. Beide wurden Mitglied des Schützenvereins in der Klosterstadt. Und damit begann das, was Marga Rehn auszeichnet: eine mehr als 25 Jahre dauernde ehrenamtliche Tätigkeit für die Schützen.

Sie engagierte sich zwei Jahre als Schriftführerin im Vorstand und war aktiv im Vergnügungsausschuss. Dann begleitete sie vier Jahre das Amt als stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeisterin. 1996 löste sie Hans Spahl im Amt des Vorsitzenden ab. Der war selbst 23 Jahre lang Vorsitzender und auch lange Jahre Kreisschützenmeister. Von 1992 bis 2000 war Marga Rehn Schatzmeisterin und Schriftführerin im Schützenkreis Bergstraße. Dazu kommt, dass sie von 1997 bis 2010 als sachkundige Bürgerin die Interessen der Sportler in der Lorscher Sportkommission vertrat.