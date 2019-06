Mathe-Ass liebt das Knobeln

Einhausen.Nele Meckbach aus Einhausen fällt der Umgang mit Zahlen, Gleichungen und Formeln leicht. Die 14-jährige Schülerin am Goethe-Gymnasium in Bensheim liebt es zu knobeln. „Das macht mir Spaß“, sagt sie. In diesem Jahr gehört sie zu den Siegerinnen beim 51. Mathematik-Wettbewerbs des Landes Hessen. Mit 36 Punkten belegte sie in der Aufgabengruppe A (Gymnasien) den fünften Platz. 51 952 Schülerinnen

...