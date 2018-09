Mathe für die Oberstufe

Lorsch.Ein Kurs der Kreisvolkshochschule wendet sich an Schüler, die in der gymnasialen Oberstufe sind und noch Lücken im Mathematikstoff aus der Mittelstufe haben. Im Kurs in Lorsch wiederholen die Schüler Grundlagen, die sie für die Mathe-Themen in der 11. Klasse brauchen. Damit kann man den neuen Stoff leichter erfassen.

Tipps für Lerntechniken

Nebenbei erfahren die Schüler von einem erfahrenen Mathematiklehrer, welche Arbeitstechniken und Lernstrategien hilfreich sind. Der Kurs läuft dreimal freitags, ab 19. Oktober, von 17 bis 20 Uhr, im Haus Löffelholz in Lorsch. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule unter der Rufnummer 06251/17296-18 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018