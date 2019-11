Mathias Tretter zeigt „Pop“ in Lorsch

Lorsch.Mit Mathias Tretter () kommt am 22. November um 20.30 Uhr der Gewinner des Deutschen Kabarettpreises 2017 ins Theater Sapperlot. Sein aktuelles Programm heißt „Pop“. „Was mit Casting-Shows begann, erreicht in Donald Trump nun endlich seinen sturmfrisierten Höhepunkt: Das Zeitalter des Amateurs. Blogger sind die neuen Journalisten, Hipster die neuen Bierbrauer, AfDler die neuen CDUler. Sänger kriegen den Literatur-Nobelpreis“, heißt es in der Ankündigung. red

