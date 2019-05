Mauer und Spielplatz im Vogelpark

LORSCH.Mit Verdichter, Schaufeln, Spaten, Heckenschere, Schubkarren und einem Betonmischer rückten die Helfer bereits am Freitagnachmittag im Lorscher Vogelpark an. Auch die Lorscher Pfadfinder Sankt Georg (DPSG) wollten an der 72-Stunden-Aktion teilnehmen.

Sie nahmen sich den Vogelschutz- und Lehrpark Birkengarten vor. Der Vogelpark wurde 1969 von sehr engagierten Mitgliedern des Vereins

...