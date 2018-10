Mehrstimmiger Gesang aus 5000 Kehlen

Lorsch.Der Lorscher Gospelchor Voices besuchte in diesem Herbst den 9. Internationalen Gospelkirchentag in Karlsruhe. An dem Event nahmen rund 5000 Gospelsängerinnen und -sänger aus 16 Nationen teil. Zum Auftakt zeigten 88 Chöre in 25 Kirchen, wie vielfältig Gospelmusik ist.

Der Lorscher Chor trat in der Paul-Gerhardt-Kirche im Karlsruher Süden auf. Rund 100 Besucher passten in das Gotteshaus,

...