Meister zum CDU-Wahlergebnis

Lorsch.Daniel Günther, CDU-Landesvorsitzender von Schleswig-Holstein, hat gerade angekündigt, Annegret Kramp-Karrenbauer wählen zu wollen. Viele Delegierten verraten vorab allerdings nicht, bei welchem Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz sie am Freitag ihr Kreuzchen machen werden. Nach der Entscheidung der 1001 Stimmberechtigten wird das Ergebnis aber vielfach kommentiert werden. Am kommenden Sonntag (9.) wird Bundestagsabgeordneter Michael Meister seine Einschätzung in Lorsch geben. Meister ist Gast beim Lorscher Adventskaffee des CDU-Stadtverbands.

Vorsitzender Alexander Löffelholz lädt Parteimitglieder und Freunde der Christdemokraten dazu um 15 Uhr ins Paulusheim ein. Im kleinen Saal sind für diese gesellige Veranstaltung einige „kleinere Programmpunkte“ geplant, so Löffelholz. Michael Meister wird in seiner Rede das vergangene Jahr Revue passieren lassen und die Wahl des oder der neuen Vorsitzenden kommentieren. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.12.2018