Menschen in allen Lebenslagen begleitet

Lorsch.Fast 21 Jahre lang hatte sie im katholischen Pfarramt St. Nazarius immer ein offenes Ohr für Menschen in jeder Lebenslage und fiel oft als "die nette Frau am Telefon" auf. Hildegard Forell, die langjährige Pfarrsekretärin in der katholischen Pfarrgemeinde der Klosterstadt, geht nun zum ersten November in den Ruhestand.

"Es fühlt sich gut an", antwortete Hildegard Forell auf Nachfrage bei

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2898 Zeichen des Artikels

Montag, 24.10.2011