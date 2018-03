Anzeige

Lorsch.Im Sommer nimmt eine Gruppe der Messdiener St. Nazarius Lorsch an der internationalen Romwallfahrt der Ministranten teil. Vom 28. Juli bis zum 4. August wird die neunköpfige Wallfahrtsgruppe aus der Klosterstadt die Zeit mit der Begegnung mit Messdienern aus vielen verschiedenen Ländern, einer Papstaudienz und dem kulturellen Programm, das Rom zu bieten hat, verbringen.

Gelee-Verkauf am Sonntag

Am kommenden Sonntag (25.) bietet die Wallfahrtsgruppe nach den beiden Gottesdiensten um 9 Uhr und 10.30 Uhr an den Pfarrgaragen von St. Nazarius Kuchen gegen eine Spende an, so Andreas Englert. Ebenso angeboten werden Kaffee und Nazarius-Saft. Dieser Saft stammt aus dem Energiegarten auf dem Nazariusberg in Mommenheim bei Mainz. Schon seit vielen Jahren verschenkt die Pfarrei eine Flasche Nazarius-Saft (Apfelsaft) zu besonderen Anlässen. Nun haben alle die Gelegenheit, diesen Saft zu kaufen.

Die Gruppe hat in einer gemeinsamen Aktion auch aus diesem Saft „Nazarius-Gelee“ gekocht. In drei verschiedenen Varianten wird dieses Gelee am Sonntag zum Verkauf angeboten. Die Wallfahrtsgruppe lädt ein, bei Kaffee und Kuchen nach den Gottesdiensten in geselliger Atmosphäre zu verweilen. red