Messgeräte im Dienst

Lorsch.Für eine Reihe von Nachfragen sorgt die Besucherzählung, die auf Initiative von Stadt und Schlösserverwaltung rund um das Welterbe-Gelände und im Stadtzentrum eingeführt wird. Kleine Messgeräte an gut 15 Standorten erledigen die Arbeit unsichtbar. Erfasst wird jeder, der mit eingeschaltetem Smartphone oder Tablet unterwegs ist, rund um die Uhr.

Die WLAN-gestützte Frequenzanalyse wird von den Befürwortern gelobt, weil sie auch Aufschluss darüber gibt, woher Besucher kommen, welche Wege sie nehmen und wie lange sie wo verweilen. Der hessische Datenschutzbeauftragte hält die Zählung für unbedenklich.

So problemlos, wie vom Geschäftsführer des jungen Unternehmens gepriesen, läuft sie zunächst jedoch keineswegs. Es muss nachgebessert werden. Um endlich verlässliche Zahlen zu erhalten, wird entschieden, die Besucherzählung ein ganzes Jahr lang laufen zu lassen.

Um die Besucherzahl hatte es in der Vergangenheit oft Diskussionen gegeben. Hochgerechnete Zahlen, die auch als Begründung für die Notwendigkeit des umstrittenen Parkplatz-Ost dienten, stellten sich aber später als falsch heraus. Den fehlenden Stellplatz nennt Welterbestätten-Leiter Schefers 2019 als einen Grund für die zuletzt rückläufige Gesamtbesuchszahl am Welterbe-Gelände. Kommunalpolitiker regen daraufhin an, über „niederschwellige Angebote“ nachzudenken, um etwa das Freilichtlabor Lauresham für die breite Masse noch attraktiver zu machen. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019