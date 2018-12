Metropolregion zeichnet Landschaftsprojekte aus

Einhausen/Lorsch/Groß-Rohrheim. Über Preisgelder in Höhe von jeweils 10 000 Euro können sich die Gemeinde Einhausen sowie der Förderkreis Große Pflanzenfresser in Kooperation mit der Gemeinde Groß-Rohrheim freuen. Sie gehören zu den insgesamt fünf Gewinnern beim fünften Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“ der Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Regionalparkforum im Zeughaus der Mannheimer

...