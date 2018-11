Michael Gahler spricht über Europa

Lorsch.Wohin steuern Europa und die Europäische Union? Um diese und ähnliche Fragen geht es heute um 19 Uhr im Nibelungensaal des Alten Rathauses. Auf Einladung der CDU Lorsch referiert dazu Europaabgeordneter Michael Gahler.

Gegengewicht zu Trump und Putin

„Gerade im Hinblick auf den Brexit und die gravierenden Verschiebungen im europäischen Parteiensystem hin zu Extremen müssen wir uns fragen, in welchem Europa wir zukünftig leben wollen?“, heißt es in der Einladung der Christdemokraten. Europa stehe vor großen politischen Herausforderungen. „Wollen wir ein starkes Europa als Gegengewicht zu Trump und Putin? Wie gehen wir mit EU-Mitgliedsstaaten um, die finanziell ins Straucheln kommen? Auf welche Kernkompetenzen soll sich die EU besinnen?“ lauten die Themen, über die gesprochen wird. Besucher haben auch die Gelegenheit, sich über aktuellen Entwicklungen in Brüssel zu informieren und Fragen zu stellen. red

