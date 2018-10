Michael Renner bester Spieler

Lorsch.Die Zahl vier spielte eine große Rolle beim Boule-Turnier des Partnerschaftsvereins auf der Anlage am Birkengarten. Neun Frauen und sieben Männer spielten in Gruppen mit je vier Personen in vier Teams. Nach dem Spielmodus, ausgegeben von Turnierleiter Wolfgang Lenz, erreichten vier Teilnehmer je vier Siege. Dazu gehörten Michael Renner von den Lorscher Klosterbrüdern, Annette Moll, Vorsitzende

...