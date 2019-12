Millionen Euro für saubereres Wasser

Lorsch.Weil die Stadt wächst, gerät auch die Lorscher Kläranlage verstärkt in den Blick. Die Anlage, seit 1972 in Betrieb und zuletzt 1997 saniert, arbeitet zwar tadellos und ist für bis zu 18 000 Einwohnerwerte ausgelegt. Diese Zahl hat die Stadt mit weniger als 14 000 Einwohnern noch nicht erreicht. Zum einen aber wird es irgendwann weitere Baugebiete geben – zwischen Seehof- und Industriestraße könnte zum Beispiel Platz für bis zu 500 Neubürger entstehen. Zum andern sind auch bestehende Gewerbebetriebe mitzurechnen, in Summe nähert man sich der Grenze damit bereits.

Beim geplanten Ausbau will Lorsch eine Vorreiterrolle einnehmen. Der neue Leiter der Kläranlage, Andreas Stolz, informiert im Bauausschuss über die sogenannte vierte Reinigungsstufe. Das Lorscher Klärwerk reinigt das Abwasser – wie alle anderen Anlagen in der Region – mechanisch, biologisch und chemisch. Inzwischen aber weiß man allerorten, dass auch Spurenstoffe eliminiert werden sollten. Mit einer vierten Reinigungsstufe könnte die Belastung durch Medikamentenreste sowie Partikel aus Kosmetika und Reinigungsmitteln reduiert werden. Die Verunreinigung durch solche Stoffe – sowie auch durch Wasser, das von Straßen zufließt und Reifenabrieb und Schwermetalle aufweist – wurde lange Jahre in keiner Kläranlage erkannt. Inzwischen aber lässt sie sich durch moderne Analyseverfahren nachweisen.

Während in den meisten Klärwerken im Umland abgewartet wird, bis neue Vorschriften verbindlich werden, ist das Thema in Lorsch frühzeitig auf der Tagesordnung. Dass der Ausbau zugunsten der Umwelt nicht billig ist, weiß man in Lorsch. Von Baukosten in Höhe von 18 Millionen Euro ist die Rede. Für eine Pilotanlage könnten besondere Zuschüsse fließen, so die Hoffnung. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019