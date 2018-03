Anzeige

Dort, wo einst schon Vettel fuhr

Auf dem Bensheimer Gelände hat auch Sebastian Vettel in seinen jungen Jahren erste Runden gedreht, weiß Collin Lindner. Wenn er in seinem blauen Sicherheitsanzug ins Kart steigt und den roten Helm einer englischen Marke aufsetzt, ähnelt das Nachwuchstalent den prominenten Rennfahrern. Zu seinen Vorbildern zählt neben dem Heppenheimer Vettel auch dessen langjähriger Konkurrent Nico Rosberg.

Dass Collin Lindner sportlich begabt ist, zeigt sich daran, dass er auch abseits der Kartbahn sportlich erfolgreich ist. Der 13-Jährige ist ein begeisterter Fußballer, aktiv ist er für den FC 07 in Bensheim im Mittelfeld und im Sturm. Die Leidenschaft fürs Kicken kommt von Vater Joachim Mumm, der sich auch als Trainer engagiert. Zweimal wöchentlich ins Karttraining, bis zu vier Mal in der Woche zum Fußball – und am Wochenende ist oft ein Spagat zwischen Kicken und Kart zu leisten. „Es wird uns nie langweilig“, sagt dazu Christine Lindner lachend. Als weiteres Hobby nennt Collin Lindner übrigens Videos drehen.

Mit viel Lob bedenkt Trainer Artur Mozdzierski seinen Schützling. „Collin ist einer der zielstrebigsten Fahrer“, sagt der 23-Jährige. Der junge Lorscher sei ein „sehr großes Talent“ und gehe „sehr fokussiert“ an die Aufgaben heran.

Im Bensheimer Automobil-Club mit seinen rund 200 Mitgliedern wird auf vereinseigenen Karts gefahren. Auch aus Gründen der Chancengleichheit, so Mozdzierski. Die Sechs- bis 18-Jährigen im Jugendkart-Slalom werden in Kraft, Ausdauer, Konzentration und Geschicklichkeit fit gemacht.

Die Vertrautheit seiner Motorsportjugend mit den Fahrzeugen mit maximal 6,5 PS sieht der Trainer auch als wichtigen Beitrag zur Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit. Kartpiloten können Fahrverhalten auch unter weniger guten Bedingungen, etwa bei Regen und Aquaplaning, realistisch einschätzen und richtig reagieren.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.03.2018