Mit 80 Jahren noch am Reck

Lorsch.Seinen 80. Geburtstag feierte der gebürtige Lorscher Werner Adrian im Kreis von Familie, Freunden, Nachbarn und Mitgliedern von Vereinen, in denen er aktives oder passives Mitglied ist. Dazu gehören die Arbeiterwohlfahrt, die Kolpingsfamilie und der Skiclub. Er ist auch Mitglied im Vogelverein und war mit Ehefrau Margrit früher aktiver Tänzer im Tanzkreis von Ottmar Walter.

Urkunde und Klostertaler

Zu den Gratulanten gehörten auch Pfarrer Michael Bartmann und Bürgermeister Christian Schönung, der Urkunde und Klostertaler überreichte und die ehrenamtliche Tätigkeit von Werner Adrian bei der Lorscher Turnvereinigung lobte.

Glückwünsche kamen auch vom Turngau Bergstraße, bei dem der Jubilar noch immer aktiv ist. Weil die Weschnitz nicht schiffbar sei, habe man ihm keine Kreuzfahrt schenken können, wurde gescherzt. Dafür erhielt Werner Adrian aber einen Gutschein für einen „romantischen Abend mit Ehefrau“. Gleich ein ganzes Team der Lorscher Altersturner brachte Glückwünsche und Präsente für ihr aktives Mitglied.

Werner Adrian hatte den Beruf eines Maschinenschlossers erlernt und war dann tätig als technischer Angestellter bei der Firma Expert in Lorsch. 1963 heiratete er die Lorscherin Margrit Wüst. Das Ehepaar hat zwei Söhne und zwei Enkelkinder.

Zu den Hobbys von Werner Adrian gehören das Radfahren, Skilaufen und sein Garten. Ganz oben steht aber das Turnen, das er seit mehr als 60 Jahre betreibt. Er war einige Jahrzehnte Übungsleiter für die Jugend, war 37 Jahre lang im Vorstand der Tvgg aktiv, leitet heute noch stellvertretend am Dienstagabend die Gymnastikstunde der Altersturner. Er betätigte sich als Koordinator der Turnvereinigung mit der Stadt Lorsch beim Bau der neuen Sporthalle im Ehlried. Er unterstützt die Lorscher DLRG als Helfer beim Triathlon. Er trainiert nicht nur dienstags an Barren, Reck und Seitpferd, um sich fit zu halten. Er nimmt auch noch immer an Wettkämpfen teil und erreicht dabei meistens vordere Plätze in seiner Altersklasse.

Zurzeit bereitet er sich vor für die Teilnahme beim Landesturnfest 2019 in Heppenheim und Bensheim. Mit den Altersturnern bestreitet er seit Jahren auch bei Deutschen Turnfesten Wettkämpfe. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.02.2019