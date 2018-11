Mit dem iPad Fotos bearbeiten

Lorsch.IPhone und iPad decken die Funktionen einer Kamera und eines PC ab. Fotos lassen sich speichern und nachträglich bearbeiten. Dafür gibt es eine Reihe unterschiedlicher Apps, die man sich kostenlos herunterladen kann. Ein Kurs der Kreisvolkshochschule mit Referent Berthold Mäurer gibt Teilnehmern einen Überblick über das Angebot und die Einsatzmöglichkeiten dieser Tools.

Am Ende kommen professionelle Fotos heraus. Eigene Geräte, die internetfähig sind und über einen App-Store-Zugang verfügen, müssen mitgebracht werden. Der Kurs läuft am 1. Dezember (Samstag) von 10 bis 13 Uhr in Lorsch, Römerstraße 16, im Haus Löffelholz. Anmeldung ist möglich unter der Rufnummer 06251/17296-18 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red

