Mit der Luftpistole alle Wettkämpfe gewonnen

Lorsch.Gibt es Sportarten, die man auch im fortgeschrittenen Alter noch beginnen kann – und in denen man dann auch noch erfolgreich ist? Natürlich. Der Schießsport gehört beispielsweise dazu. Empfehlen kann ihn zum Beispiel Harald Kraus. Der Lorscher hat dieses Hobby erst mit über 50 Jahren angefangen. Mittlerweile ist er Sportleiter, hat einen Großteil seiner Familie von dieser Sportart begeistert – und gemeinsam mit Ralf Beyer, Winfried Morweiser und Bruno Dewald die Bezirksmeisterschaft gewonnen. Das Luftpistolenteam hat außerdem im vergangenen Jahr Platz fünf bei der Landesmeisterschaft in der Disziplin „Luftpistole/aufgelegt“ erreicht.

Nun ist das Quartett von der Sportkommission der Stadt Lorsch für die Wahl der Sportler des Jahres nominiert. Die Mitglieder des Lorscher Schützenvereins sind erstmals für diese besondere Ehrung vorgeschlagen – und entsprechend stolz.

„Wir sind halt gut“, erklärt Winfried Morweiser auf Nachfrage, wie es zu der Siegesserie kam. Bei den Rundenwettkämpfen in der Bezirksklasse hat die „Lupi“-Mannschaft im Vorjahr alle zehn Wettkämpfe gewonnen. Damit erfolgte der Aufstieg in die Bezirksklasse. Es gebe zudem einen „Superzusammenhalt“, ist sich die Gruppe einig.

Dienstags, freitags und sonntags treffen sich die Schützen zum Training. Die Anlage des Schützenvereins, der voriges Jahr 60 Jahre alt wurde, ist vor Kurzem modernisiert worden. Die Mitglieder haben dabei ordentlich mit angepackt. Jetzt ist der Schützenverein 1958 technisch auf dem neuesten Stand und hat eine der modernsten Anlagen weit und breit.

Beim Schießsport kommt es natürlich auf Zielgenauigkeit an. Winfried Morweiser mag sein Hobby aber auch deshalb, weil man dabei so gut entspannen kann. Höchste Konzentration sei nötig. „Wenn man aufgeregt ist, trifft man nicht“, so Morweiser, der den Vereinssport seit 35 Jahren ausübt.

Während man viele Leistungssportarten schon in sehr jungem Alter betreiben kann, sollten Schützen ein Mindestalter von elf Jahren haben. Im Wettbewerb mit vielen anderen Disziplinen ist das ein Nachteil. Schließlich haben sich bis zu diesem Alter viele Kinder und Jugendliche längst für Mitgliedschaften in anderen Vereinen entschieden.

Die Lorscher wollen jetzt aber gegensteuern. Beim stets sehr gut besuchten Ostereierschießen – am 13. und 14. April – werden sie deshalb zwei Lichtschießanlagen aufbauen. An diesen können dann auch Teilnehmer im Grundschulalter ihr Geschick beweisen.

Ihr Hobby werde leider oft verkannt, bedauern die Schützen. „Bei uns gibt es niemanden, der rumballert“, unterstreicht Winfried Morweiser. Er selbst spricht auch selten von einer Waffe, mit der er trainiert, sondern meist vom Sportgerät. Dieses hat er aber auch im Urlaub dabei, etwa wenn er in Kürze wieder mit dem Wohnmobil verreist und dann auch Anlagen anderer Schützenvereine ansteuert.

Bekanntestes Mitglied des Lorscher Schützenvereins, der von Ralf Beyer geleitet wird, ist Sven Hartmann. Er holte im Jahr 1998 sogar einen Weltmeistertitel nach Lorsch.

Mit diesem Titel liebäugelt das Luftpistolen-Team noch nicht. Ambitionierte Ziele aber haben die Schützen, die im Januar 2019 erneut die Bezirksmeisterschaft gewonnen haben – und deshalb einen „relativ vollen Terminkalender“, wie Morweiser erklärt. „Die Deutsche Meisterschaft ist immer ein Ziel für uns“. Ausgetragen wird sie diesmal in Hannover. Im Juni steht aber erst einmal die Hessenmeisterschaft an.

Titelchancen können die Lorscher Schützen aber auch in fernerer Zukunft noch viele haben. Das Schöne am Schießsport ist schließlich nicht nur, dass man noch mit über 50 Jahren anfangen kann, ihn zu erlernen. Schön ist auch, dass man ihn bis ins hohe Alter ausüben kann, so Sportleiter Harald Kraus: „Es gibt Sportler, die mit 70 Jahren sitzend schießen“, erinnert er.

