Mit Dieter Cordes statt Martin Münch

Lorsch.Seit sechs Jahren gibt es in Lorsch eine besondere Veranstaltungsreihe: die Rathauskonzerte. Christoph Schöpsdau, Thomas Adelberger und Martin Münch gestalten sie. „Drei von hier“ wurden die bekannten Musiker und Organisatoren in Anspielung auf ihre Wurzeln in Lorsch oft genannt. Der Magistrat hat jetzt allerdings beschlossen, eine Änderung bei den Konzerten vorzunehmen. Das teilte

...