Als junges Mädchen hat Sonnabend, geborene Denefleh, gerne Sport getrieben. Die Auswahl war in Lorsch damals noch nicht so groß wie heute. An Handball, Turnen und Leichtathletik erinnert sie sich. „Turnen hat mir keinen Spaß gemacht“, berichtet Sonnabend, warum sie schon als Fünfjährige bei der Leichtathletik landete. Beim LCO hat sie später auch ihren Ehemann Jürgen Sonnabend kennengelernt.

Ihre vielseitige Sportart als Ausgleich hat ihr gefehlt, als sie während der Promotions- und Arbeitszeit tagelang vor dem Computer saß oder viele Stunden im Labor zubrachte. Als sie an der Uni in Frankfurt beschäftigt war, blieb wegen der Fahrzeiten und der Kinder aber wenig Gelegenheit, ins Stadion zu gehen. „Wir hatten das Glück, dass beide Großeltern in Lorsch leben“, sagt Sonnabend. Andernfalls wäre der Alltag mit Job und Familie nicht so problemlos möglich gewesen.

Durchhaltewillen nötig

Mittlerweile sind Lena und Yasmin 13 beziehungsweise zwölf Jahre alt und selbst beide als Leichtathletinnen aktiv. Kerstin Sonnabend arbeitet seit einiger Zeit in Weinheim als Redakteurin bei einem naturwissenschaftlichen Verlag, ist damit näher dran an Lorsch und hat so wieder etwas mehr Freizeit. Die nutzt sie, um sich dem Sport zu widmen. Das Training in der Gruppe mit jungen und leistungsstarken Leuten macht ihr großen Spaß, auch wenn die Lauf-Serien anstrengend sind und Durchhaltewillen abverlangen.

Nachdem Kerstin Sonnabend die Übungseinheiten montags, mittwochs und freitags wieder häufiger besuchte, ermunterte sie Trainer Markus Hascher, an Wettbewerben teilzunehmen. „Erst wollte ich wieder umdrehen“, gibt Sonnabend zu, dass sie beim Betreten der Halle einen Moment lang Bedenken wegen der eigenen Courage hatte. Dann aber wurde die Teilnahme „ein tolles Erlebnis“ – mit dem Ergebnis, dass sie die Hessenmeisterschaft holte. Wenn ihre Kinder einen Wettkampf haben, dann helfen Kerstin und Jürgen Sonnabend gerne ehrenamtlich als Kampfrichter aus. So bringt gerade der Sport die Familie jetzt sogar öfter zusammen.

Auch nach einer längeren Pause lohnt es sich, wieder mit dem Sport anzufangen und sich etwas zuzutrauen, meint Kerstin Sonnabend aus ihrer Erfahrung. Sie hat es als positiv erlebt, die Herausforderung anzunehmen. Im Weitsprung hat sie ihren Titel in der Halle verteidigt. Mindestens 4,80 Meter will sie nun erreichen. Auch beim Sprint – die 200 Meter lief sie in 30,09 Sekunden – hat sie ein Ziel mit einer Steigerung vor Aufgen: „Die 3 muss weg.“

