Mit Jugendtreff oder ohne?

Lorsch.Ob Einschulungsfeier, Fastnachtssitzung, Konzert oder Bürgerversammlung – die Nibelungenhalle bietet für alle Veranstaltungen den meisten Platz im Zentrum. Das Gebäude entspricht allerdings nicht mehr heutigen Anforderungen – es ist zum Beispiel nicht barrierefrei und zudem energetisch veraltet.

Umso erfreuter ist man in Lorsch, als die Stadt im Programm „Aktive Kernbereiche“ mit dem höchsten aller neun zuletzt aufgenommenen Kommunen bedacht wird. 1,38 Millionen aus Steuermitteln fließen und ermöglichen bei einer Förderquote von fast 70 Prozent insgesamt Ausgaben von zwei Millionen Euro.

Mit dem hohen Betrag ist Lorsch für gute Vorarbeit bei Entwicklungsmöglichkeiten für das Stadtzentrum belohnt worden. Unter anderem soll das Geld der Modernisierung der Nibelungenhalle als Lorscher Bürgerhaus zugute kommen.

Streitpunkt bleibt bis zum Jahresende bleibt die Frage, ob auch das neue Jugendzentrum am Wingertsberg integriert werden soll, oder ob es nur ein Jugendcafé gibt und einen Neubau am bisherigen Standort in der Sachsenbuckelstraße.

Da soll der Lorscher Jugendrat Anfang 2020 ein entscheidendes Wort mitreden. Das Gremium, das die Anliegen junger Leute vertritt, hat sich 2019 neu konstituiert. Die elf Mitglieder haben Annick Breitenbach zu ihrer neuen Vorsitzenden gewählt. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.12.2019