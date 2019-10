Lorsch.Der Bewegungsdrang ist Kindern eigentlich in die Wiege gelegt. Und doch hat sich das Freizeitverhalten vieler Mädchen und Jungen in den vergangenen Jahrzehnten so verändert, dass nicht wie früher nach der Schule und den Hausaufgaben dieser Bewegungsdrang mit Laufen, Springen, Ballspielen ausgelebt wird.

Heutige Kinder sind unbeweglicher als noch ihre Elterngeneration, da sich das

...