Mit Ratschen zur Königshalle

Lorsch.Die Mitglieder der Rock´n‘Rabbits, des jüngsten Lorscher Fastnachtsvereins, starten in die Kampagne. Am 11. November (Sonntag) treffen sich die Aktiven um 10.15 Uhr in der Hagenstraße 10b in Lorsch und laufen dann gemeinsam – mit Schellen, Ratschen und Glocken sowie bekleidet mit den typischen Hasen-Kostümen – zur Königshalle. Vor der Torhalle soll dann um 11.11 Uhr die Kampagneneröffnung mit „Taufe“ stattfinden.

Am 16. November ist Mitgliederstammtisch ab 17.30 Uhr bei „Jessi´s kleine Küche“, Beginn ist um 18 Uhr. Am 24. November laden die Rabbits ab 15 Uhr zu einer Weihnachtsfeier mit Fackelwanderung für Mitglieder und deren Familien ein.

Beschließen werden die Fastnachter das Jahr am 11. Dezember (Dienstag) mit einem Mitgliederstammtisch ab 17.30 Uhr bei „Jessi´s kleine Küche“. Beginn ist erneut um 18 Uhr. ho

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.11.2018