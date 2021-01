Mitglieder spenden 20 000 Euro für das Sapperlot-Theater

Lorsch.Das 250. Mitglied konnte Sappalostra in diesen Tagen vermelden. Insgesamt traten 2020, dem Corona-Jahr, 50 Kleinkunstfreunde dem Förderverein des Theaters Sapperlot neu bei. Und so fanden sich in der Bilanz des Vorsitzenden Markus Langsdorf für das vergangene Jahr trotz der Pandemie positive Aspekte. So hätten die Mitglieder von Sappalostra durch ihre Spenden in Höhe von über 20 000 Euro in

...