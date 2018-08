Montag kommt der Möbelwagen

Lorsch.Hermann Differenz ist mit Packen beschäftigt. Nicht nur ein paar Sachen für einen Urlaub – alles muss mit. Der Pfarrer von St. Nazarius verlässt bekanntlich in wenigen Tagen die katholische Gemeinde in Lorsch. Er ist deshalb derzeit dabei, die Wohnung im Pfarrhaus auszuräumen. In 18 Jahren hat sich natürlich einiges angesammelt.

Heiligenfiguren, jede Menge Bücher inklusive großer

...