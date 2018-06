Morgen beginnt das sechste Birkengarten-Festival

Anzeige

Das Angebot von Live-Musik aus diversen Genres ist weiterhin groß. Zwischen der Akustikgitarre des Singer-Songwriters, bei der man auf der Wiese liegen und die Seele baumeln lassen möchte, bis hin zur bühnenfüllenden Musikformation, die das Tanzbein weckt, kommt jeder musikbegeisterte Besucher auf seine Kosten. Das entspannte Open-Air-Ambiente des Birkengartens lässt die Herzen von Jung und Alt höher schlagen. Im Anschluss an das Kinderprogramm mit Clown Otsch um 16 Uhr können Besucher morgen ein großes Public Viewing mit dem WM-Spiel Deutschland gegen Südkorea genießen.

Abends bunter Lichterglanz

Abends, mit der untergehenden Sonne, wandelt sich die lebhafte Stimmung in ein gemütlicheres Beisammensein, bei welchem sich Festivalfreunde mit ihren Getränken auf einer Picknickdecke zurücklehnen und bei lauschiger Musik die Sterne zählen können, während das Gelände in buntem Lichterglanz erstrahlt. Illuminierte Seerosen auf dem Wasser, zahlreiche Lampions in den bunt erleuchteten Bäumen und hunderte Lichtertüten im gesamten Birkengarten sorgen dafür, dass das Festival allabendlich in ein Meer aus funkelnden Lichtern getaucht wird. So entsteht ein romantisches Ambiente, das man so schnell nicht wieder vergisst.

Picknickdecken können entweder mitgebracht oder gegen Pfand ausgeliehen werden. Durch den einmaligen Kauf des Birkengarten-Festival-Bechers und dem damit verbundenen Beitrag von vier Euro unterstützt man das hochwertige Veranstaltungsprogramm und trägt zur Erhaltung des Festivals bei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.06.2018