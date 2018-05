© Thomas Neu

Lorsch.Unterricht einmal anders hieß es jetzt an der Wingertsbergschule. Für die Erst- bis Viertklässler stand eine Projektwoche an. „Raus aus der Schule“ lautete in diesem Jahr das Motto dafür. Es gab unter anderem ein Waldprojekt, ein Fitnessprogramm und ein Angebot, das sich mit dem Thema „Gesundes Naschen“ beschäftigte. Das Freilichtlabor Lauresham, der Wormser Zoo und auch das Freizeitgelände

...

Sie sehen 55% der insgesamt 735 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.05.2018