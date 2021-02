Mülleimer mit großer Klappe und „Köpfchen“

Lorsch.Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, aber es ist noch nicht lange her, als in Lorsch „Ruhige Wochenenden“ eingeführt wurden. Der von den Stadtverordneten allseits befürwortete Beschluss sollte dafür sorgen, dass in der beliebten und gut frequentierten Innenstadt in der Sommerzeit nicht täglich zuviel unterhaltsamer Betrieb im öffentlichen Raum herrschte, die Anlieger dort auch ab und

...