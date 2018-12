Mülltonne brannte

Lorsch.Um 7.33 Uhr am Sonntagmorgen wurde die Lorscher Feuerwehr zu einem Einsatz im Innenstadtbereich alarmiert. Mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften rückten die Brandschützer aus. Vor Ort, im Neuen Garten, erwies sich die Brandbekämpfung dann als vergleichsweise unspektakulär. Das berichtete gestern auf Nachfrage Markus Stracke, stellvertretender Stadtbrandinspektor. Eine Mülltonne an einer Garagenrückwand war in Brand geraten, dazu gelbe Säcke. Durch die Hitze war eine Scheibe in der Garage geplatzt. Mit neun Einsatzkräften konnte der Brand rasch gelöscht werden. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.12.2018