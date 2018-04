Anzeige

Kulturmumien werden im Gegensatz zu natürlich entstandenen Mumien gezielt von Menschen geschaffen. Sie sind das klassische Bild, das viele im Kopf haben, wenn sie an Mumien denken: Pharaonen, im alten Ägypten in Königsgräbern unter den mächtigen Pyramiden bestattet, aber vorher zur Konservierung einbalsamiert und eingewickelt. Diese Form der kulturellen Mumifizierung sei aber auch andernorts zu beobachten, berichtete Rosendahl: Die europäischen Kirchen zum Beispiel haben sich ebenfalls schon vor Jahrhunderten ihren Erfahrungsschatz aus der Konservierung von Lebensmitteln zunutze gemacht, um den Körper von Heiligen in Grüften zu verewigen.

Auch Kritik an der Forschung

Laut Rosendahl seien religiöse Motive schon immer ausschlaggebend für die kulturelle Mumifizierung gewesen. In Lateinamerika habe man deswegen zum Beispiel zu Zeiten der Inkas das Gehirn aus dem Schädel der Mumien entnommen, andernorts fügte man unter anderem Milchzähne oder später verstorbene Angehörige zu den bestatteten Mumien hinzu. Mumifizierung kann in vielen unterschiedlichen Milieus erfolgreich sein und wurde bereits von Menschen in fast allen Weltregionen angewandt.

Während der Diskussion beschäftigte sich Wilfried Rosendahl unter anderem mit der Frage der Ethik bei der Mumienforschung. Die Zurschaustellung von nackten und teils durch Verwesungsprozesse entstellten Toten werde durchaus auch kritisch diskutiert, merkte der Wissenschaftler an. So habe es „Mumienpornografie“ vor einigen Jahren sogar in die Vorauswahl zum Unwort des Jahres geschafft. Dennoch bemühe man sich in der Forschung darum, Pietätlosigkeit zu vermeiden und keine Inszenierungen vorzunehmen, betonte Rosendahl.

Mumien, die in den 1920er Jahren auf dem Lorscher Welterbegelände gefunden wurden, sind heute nicht mehr erhalten, ergänzte Hausherr Claus Kropp vor rund zwei Dutzend Interessierten.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.04.2018