Museums-Chef stellt Buch vor

Lorsch.Der Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim Prof. Wilfried Rosendahl wird am Donnerstag, 24. Oktober, bei einem Vortragsabend im Nibelungensaal des Historischen Rathauses in Lorsch das Buch „Wanderungen in die Erdgeschichte zwischen Basel und Mannheim“ vorstellen. Die Publikation, an der Rosendahl maßgeblich mitgewirkt hat, behandelt 50 erdgeschichtlich bedeutsame Orte entlang des Rheinverlaufs zwischen Basel und Mannheim. Die Veranstaltung des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald beginnt im 19 Uhr. red/Bild: Schumann

