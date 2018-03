Anzeige

Die Musiker beleuchten die von Schnee und Eis befreite Natur und Liebe „aus den verschiedensten Perspektiven, mal spritzig virtuos, mal ruhig und besinnlich, sodass ein bunter und abwechslungsreicher Frühlingsstrauß aus Musik entsteht“, erklären sie.

Almut Maie-Fingerle studierte Violine und Gesang. Es folgten ein Aufbaustudium für kirchenmusikalischen Gesang, etliche Meisterkurse und die Auszeichnung mit einem Förderpreis für Gesang. Fingerle konzertiert solo und als Mitglied verschiedener Ensembles. Almut Werner studierte Blockflöte und historische Aufführungspraxis, absolvierte sie Meisterkurse. Sie war Preisträgerin bei „Jugend musiziert“ und erhielt den Förderpreis der Freimaurerloge. Neben ihrer Konzerttätigkeit ist sie als Instrumentalpädagogin tätig und veröffentlichte mehrere Werke für Kinder.

Der Organist und Pianist Thomas Adelberger leitet mehrere Chöre in der Region. Für die Lorscher Rathauskonzerte fungiert er als einer von drei künstlerischen Leitern, die sich Jahr für Jahr ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm ausdenken und dazu „ihre“ Künstler einladen. Auch am Sonntag wird Thomas Adelberger mit seinen Gästen musizieren, sie aber auch vorstellen und zu ihrer Profession, zur Aufführungspraxis, ihren musikalischen Vorlieben etc. befragen.

Zum Vormerken: Das übernächste Rathauskonzert trägt am 22. April das Motto „Virtuose Hexereien“ und stellt Werke unter anderem von Chopin und Beethoven vor. red

