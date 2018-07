Musix machen Sommerpause

Anzeige

Lorsch.Mit einem Grillfest im Garten einer Sängerin verabschiedeten sich die Musix in die Sommerpause. Die Sängerinnen und ihr Dirigent Ivan Mladenov ließen sich die mitgebrachten Salate und Leckeres vom Grill schmecken.

Nach der Sommerpause, beginnen die Chorproben ab dem 6. September wieder regelmäßig donnerstags, um 18.45 Uhr im Giebauer Haus. Geübt wird für einen Auftritt am 22. September zum Neubürgerempfang, für die Teilnahme am Freundschaftskonzert in Zwingenberg am 27. Oktober und zum Singen am Lorscher Weihnachtsmarkt am 1. Dezember. Jahresabschluss ist am 19. Dezember. par