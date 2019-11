N3-Fastnachter starten die närrische Kampagne

Lorsch.Die Närrischen Drei starten in die Kampagne. Zum Auftakt der „fünften Jahreszeit“ treffen sich die N 3-Mitglieder am Samstag, der dem Saison-Beginn 11.11. am nächsten liegt. Die blau-weißen Fastnachter starten somit diesmal am 9. November ab 20.11 Uhr im Paulusheim in die Fastnachtszeit. Traditionell stehen bei den Närrischen Drei um den Vereinsvorsitzenden Daniel Helwig an diesem Abend Ehrungen und Beförderungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Auch die Prämierung des neuen Kampagnen-Mottos ist für den Samstagabend vorgesehen. Außerdem wird der Lorscher Fastnachtsverein auch den neuen Orden vorstellen. chm

