Nach dem Kino diskutieren und gemeinsam singen

Lorsch.Fast schon traditionell in den Frühherbst gehört die Teilnahme Lorschs am Europäischen Filmfestival der Generationen, eine Initiative mit Schwerpunkt in der Metropolregion Rhein-Neckar. Treibende Kraft ist dabei der Kreisseniorenbeirat Bergstraße, der die Stadt Lorsch zur Kooperation gewinnen konnte. Vor allem Dirk Römer, der dem Seniorenbeirat als Vertreter Lorschs angehört, ist hier stark

...