Nach der Kajaktour wartete der dampfende Abenteuereintopf

Bei den Naturfreunden Lorsch erlebten die Kinder einen abenteuerreichen Ferienspieltag, bei dem das Kajakfahren im Mittelpunkt stand. © WEINBACH

Lorsch.Kajakfahren auf dem See: Das war ein echtes Abenteuer für die Lorscher Ferienspielkinder. 18 Mädchen und Jungen im Alter von neun bis elf Jahren waren der Einladung des der Naturfreunde in Kooperation mit dem Angelsportverein zu einem abwechslungsreichen Tag an den Seehof gefolgt.

Kaja (9), die zum ersten Mal dabei war, fand das Kajakfahren „schön“. Das galt auch für Maximilian (11),

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2211 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.07.2018