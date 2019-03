Nach Unfall geflohen

Lorsch.Unfallflucht beging am Mittwoch gegen 16 Uhr ein Autofahrer in Lorsch. Mit seinem blauen Kleinwagen fuhr er laut Polizeibericht mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Neckarstraße, blieb mit seinem rechten Außenspiegel an einem geparkten Pkw hängen und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher selbst verlor an der Unfallstelle das Gehäuse seines rechten Außenspiegels. Er flüchtete mit seinem

...