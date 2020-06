Nachwuchs bei Familie Storch

Lorsch.Während unten auf dem Weg am Gewässerverband Bergstraße in Lorsch die Menschen spaziergehen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, sitzt oben auf ihrem Nest eine Storchenmama mit ihrem Nachwuchs. Der Jungstorch flatterte in den vergangenen Wochen hin und wieder bereits mit den Flügeln und wartet darauf, dass der Storchenvater, der in den Wiesen auf Nahrungssuche ist, mit dem Futter zurückkommt. Bis Anfang August muss das Jungtier flügge sein, da dann bereits die lange Reise in den Süden beginnt. ml/BILD: WEINBACH

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.06.2020