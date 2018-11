Närrische Kampagne mit „Tradition und Weltkultur“

Lorsch.„Es gibt nur zwei Farben, die sind weiß und blau“, fasste Simon Helwig, einer der Moderatoren des Abends, zusammen, was sich zur Eröffnung der Fünften Jahreszeit im Paulusheim abgespielt hatte. Dort prangten die Farben des Lorscher Karnevalsvereins N3 von den Tischen und der Bühne und natürlich trugen alle Aktiven blau-weiße Uniformen. Es gab Ehrungen und Beförderungen (unser Bild), das neue Tanzmariechen wurde vorgestellt und auch der neue Orden. Aus mehreren Vorschlägen des Publikums wurde dann am Ende auch noch das neue Motto der Saison 2018/19 zusammengesetzt. Es lautet: „Mit Tradition und Weltkultur, bleiben wir stets in der Spur“. ml/BILD: WEINBACH

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018