Natur ist der beste Schutz gegen Klimawandel

Der Flächenverbrauch in unserer Region muss vermindert werden. Unseren Politikern aller Städte im Ried beziehungsweise der Bergstraße fehlt es am regionalen Blick. Jede Kommune weist immer mehr Gewerbegebiete aus – mit angesiedelten Gewerben mit zum großen Teil einem sehr ungünstigen Verhältnis von Arbeitsplätzen zu bebauter Fläche.

Wie in der Bildunterschrift zum Gewerbegebiet Daubhart stand: Man würde es heute anders machen. Darauf hätte man mit gesundem Menschenverstand aber auch schon früher kommen können.

Wieso F

Warum tun sich die Städte nicht zusammen und weisen gemeinsame Gewerbegebiete aus, anstatt sich gegenseitig die Firmen abzuwerben? Die Fläche könnte dann viel effizienter und sinnvoller genutzt werden. Die Einnahmen der Gewerbesteuer könnten geteilt werden oder mit anderen Leistungen verrechnet werden, zum Beispiel Kinderbetreuungsplätzen.

Wenn ich bei unserem Landverbrauch an die Zukunft denke, wird unsere Region bald so aussehen, dass Stadt an Stadt grenzt mit großflächigen Gewerbeunternehmen dazwischen. Wie soll unser Stadtklima in Zukunft aussehen? Wo soll die Biodiversität herkommen? Wo sollen unsere Nahrungsmittel herkommen? Nur noch Import?

Verlust an Artenvielfalt

Der Verlust an landwirtschaftlicher Fläche führt zwangsläufig zur intensivierten Nutzung der verbleibenden Fläche mit allen Nachteilen wie Einsatz von Pestiziden und Herbiziden und dem damit verbundenem Verlust an Artenvielfalt (zum Beispiel Insektensterben).

Politiker auf allen Ebenen macht endlich eure Hausaufgaben und löst die Probleme der Zukunft. Klimawandel hat auch sehr stark mit Flächenverbrauch zu tun. Ändert endlich die Einkommensverhältnisse der Kommunen, damit dieser blödsinnige Wettstreit um die Gewerbesteuer aufhört, und geht sorgsamer mit der Fläche um.

Eventuell sollte man den zukünftigen Rückbau oder Umbau der Flächen von Anfang an mit einpreisen, damit endlich klar wird, was die Fläche eigentlich wert ist. Schaut über den Tellerrand der eigenen Stadt hinaus und habt die ganze Region im Blick.

Die Natur und die unbebaute Fläche sind das Kostbarste, was wir haben, und der wirkungsvollste Schutz gegen den Klimawandel.

Nicolai Poeplau

Ortsbeauftragter für Vogelschutz

der Stadt Lorsch

Lorsch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019