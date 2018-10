Naturfreunde freuen sich über neuen Bus

Lorsch.Der Verein Naturfreunde Lorsch besteht in der Klosterstadt seit etwa elf Jahren. Er ist gemeinnützig, hat 70 Mitglieder. 50 Prozent sind Kinder und Jugendliche. Sport, Kultur und Ökologie hat er sich auf die Fahne geschrieben. Neben Freizeitaktivitäten wie dem Zeltlager und dem Kajakfahren beim Anglerfest am Seehof werden im Sommer im Lorscher Waldschwimmbad und im Winter in Einhäuser

...