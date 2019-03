Navis und Airbags geklaut

Lorsch/Lampertheim.Auf fest eingebaute Navigationssysteme und Airbags in Fahrzeugen in Lorsch und Lampertheim hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag abgesehen.

Scheibe eingeschlagen

Bei gleich fünf Autos gelang es den Dieben unbemerkt, jeweils eine Scheibe einzuschlagen und im Anschluss ihre Beute auszubauen. Das teilte gestern die Polizei mit.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf

...