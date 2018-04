Neu: Raucherstuhl und Pfeife

Anzeige

Lorsch.Reinhard Diehl, Vorsitzender des Lorscher Heimat- und Kulturvereins (HKV), machte bei der Hauptversammlung auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins aufmerksam. Er erinnerte an die Platzkonzerte und das mit 2000 Besuchern große Interesse an der von Thilo Figaj initiierten Ausstellung „Legalisierter Raub“. Der Erlös aus dem Verkauf von 300 Büchern und DVDs werde für weitere „Stolpersteine“ in Lorsch verwendet. Am 25. Oktober sollen sie verlegt werden.

Danach solle ein Flyer erstellt werden für einen „jüdischen Stadtrundgang“. Zudem werden „Putzpaten“ für die Pflege der Steine gesucht. Thilo Figaj berichtete auch von neuen Kontakten zu Nachfahren jüdischer Familien aus Lorsch.

Wilfried Dixkes informierte über verschiedene Aktivitäten im Stadtarchiv, Suchanfragen zu Familiennamen und Anfragen zu Gebäuden. Hans de Raadt, zuständig für das 60 000 Bilder und Dokumente umfassende Bildarchiv des Vereins, sagte, dass das Archiv 2019 bereits 20 Jahre alt werde. Die Recherche sei schwierig, weil die Stadt früher keine Fotos gesammelt habe. Heute kämen Menschen mit Kisten voller Bilder, ohne aber zu wissen, wer darauf verewigt wurde. Für die ehrenamtliche Arbeit gibt es als Dank einen feuchten Händedruck, sagte er bei der Versammlung. Bei drei Veranstaltungen mit Bildern von Lorsch habe er durch Spenden 1300 Euro gesammelt. Die nächste Veranstaltung ist am 27. Oktober.