Neu: Treffpunkt unter Linden und Spalierobst

Beim Tag der offenen Gärten und Höfe wurde gestern auch der neugestaltete Platz in der Stadtmitte am Haus Lorbacher eingeweiht. © Neu

Lorsch.Es gibt einen neuen Treffpunkt in der Stadtmitte. Es handelt sich um den Hof am Haus Lorbacher. „Wunderschön“, meinten viele Gäste anerkennend, die gestern an der Einweihung des neu gestalteten Areals zwischen Kindergarten Villa Kunterbunt, Back- und Brauhaus und Café am Kloster teilnahmen. Die Initiatoren des Umbaus zeigten sich ebenfalls sehr zufrieden mit dem Gelände, das sich zum

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4135 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018