Neubürger sind nicht wegen der Historie da

Lorsch.Interesse am einst mächtigen und einflussreichen Kloster aus dem Mittelalter, an der Karolingerzeit und der berühmten Königshalle lockt viele Besucher von weither an. Fragt man allerdings unter den zahlreichen Neubürgern nach, warum sie ausgerechnet Lorsch als neuen Wohnort gewählt haben, sagen diese so gut wie nie, dass es wegen der Historie gewesen sei. Ein Grund, nach Lorsch zu kommen, ist

...