Neue Heimat für Knoblauchkröte und Co.

Am Gelände im Südzipfel der Lorscher Gemarkung, das auch für Knoblauchkröten (unten rechts: die Kaulquappen) umgestaltet wird, übergab Kreisbeigeordneter Karsten Krug (oben, rechts) den Förderbescheid an Christian Schönung. Auch Michael Weidner und Volker Knaup (von rechts) freuen sich über das Naturschutzprojekt. © Funck (2), dpa

Lorsch.In Teilen Chinas müssen Blüten bereits von Menschen in mühevoller Handarbeit bestäubt werden, weil es keine Bienen mehr gibt. An diese erschreckende Entwicklung im jahrhundertelang funktionierenden Kreislauf der Natur und an ein Artensterben, das sich auch hierzulande vielfach bemerkbar macht, erinnerte Volker Knaup gestern. Umso mehr freute sich der Leiter des Lorscher Bau- und Umweltamts und

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4370 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.05.2018