Neue Raub-Insekten in Lorsch entdeckt

Lorsch.Ein Lorscher Hobby-Imker sorgt im Herbst für Schlagzeilen. Hans Alles entdeckt Asiatische Hornissen an seinen Bienenstöcken. Als Erster weist er die fremde Art in Hessen nach.

Freuen kann er sich darüber nicht wirklich. Denn die Tiere mit den auffallend gelben Beinen stellen eine Bedrohung dar. Die Raub-Insekten fressen heimische Honigbienen auf und sind eine Gefahr für das hiesige Ökosystem. Sie vernichten auch Hummeln und Insekten, auf die zum Beispiel Singvögel angewiesen sind. Die Asia-Hornissen selbst haben hierzulande keine natürlichen Feinde.

Alles macht die Tiere an seinem Bienenstock unschädlich, schlägt Alarm, informiert die Behörden. Bis zu 2000 Tiere kann ein Nest enthalten – und durch jedes Nest können im Folgejahr 30 bis 50 weitere entstehen, warnt er.

Wenige Tage nach der Entdeckung der Hornissen in Lorsch wird Alles zur Mithilfe bei einem Einsatz in Mannheim gerufen. Dort wird ein riesiges Nest entfernt, das die Tiere in einem Wohngebiet gebaut hatten.

Imker-Kollegen und die Öffentlichkeit ruft Hans Alles zu Unterstützung im Kampf gegen die invasive Art auf – mit Erfolg. Ein Info-Abend sorgt für großes Interesse und einen voll besetzten Paul-Schnitzer-Saal. Auch in Viernheim werden die Tiere gesichtet. Das Nest, aus dem die Lorscher Hornissen stammten, bleibt aber noch unentdeckt. sch

